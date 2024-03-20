الحكم على المتهم بتزوير أختام ومحررات رسمية فى الشروق 22 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير أختام محررات رسمية في مدينة الشروق للحكم في جلسة 22 أبريل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6303 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 153 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم «عصام.م» بتزوير أختام محررات رسمية بإحدى الشركات، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.