زوّر شهادة البكالوريوس وكارنيه الأطباء.. المشدد 10 سنوات لطبيب المحلة المزيف

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، عاصم يس، أحمد المنوفي، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم قام بانتحال صفة طبيب، وتزويره شهادة حصوله على بكالوريوس الطب جامعة الأزهر ومزاولة المهنة وتزويره محررات رسمية.

الواقعة بدأت عندما ارتابت إحدى الطبيبات في أمر مركز طبي أنشأه المتهم بمدينة المحلة في جميع التخصصات الطبية، فقامت بإبلاغ جهات التحقيق بالواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام المتهم بتزوير شهادة بكالوريوس الطب جامعة الأزهر وكذلك كارنيه النقابة العامة للأطباء، وتزوير ترخيص مزاولة مهنة طبيب حر.

كما تبين قيام المتهم بتزوير شهادة اتمام الامتياز بمستشفى باب الشعرية، وحصوله على ترخيص تشغيل منشأة طبية واستخرج عدة بطاقات شخصية مزورة بهذه الصفة.

كما كشفت أن المتهم سبق وأن تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، وقيامه بإنشاء مركز طبي متكامل في جميع التخصصات الطبية منذ عام 2008.

وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية التي اصدرت قرارها المتقدم ومصادرة المحررات المزورة.