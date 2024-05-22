بعد قرار رحيله..هل يستحق بوتشيتينو الإقالة من تدريب تشيلسي؟

نجح المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في اعادة نادي تشيلسي الإنجليزي إلى المشاركة في إحدى البطولات القارية بعد غياب موسم واحد فقط من بوابة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد أن تمكن من قيادة تشيلسي في الموسم الحالي إلى احتلال المركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة جمعها من 18 انتصارا، و9 تعادلات في حين تلقى 11 هزيمة.

تشيلسي في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي

وكان بوتشيتينو قد تسلم المسئولية الفنية لتشيلسي متواجدا في الموسم الماضي في ترتيب متأخر الـ12 بـ44 نقطة فقط إذ لم يفز سوى في 11 مباراة، وهو عدد قليل، وتعادل في مثلها بينما تكبد 16 خسارة، وهو رقم كبير.

تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

كما نجح بوتشيتينو في الموسم الجاري في قيادة تشيلسي إلى المباراة النهائية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفه، وخسرها بصعوبة شديدة أمام نادي ليفربول بنتيجة هدف يتيم سجله اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118.

أما في الموسم الماضي فقد خرج من الدور الثالث على يد نادي مانشستر سيتي بهزيمته بنتيجة هدفين دون رد.

واللافت أن آخر مرة استطاع فيها تشيلسي أن يصل إلى المباراة النهائية كانت في موسم 2021 – 2022، وانهزم أيضا على يد ليفربول لكن بضربات ترجيحية 10 – 11 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل السلبي.

تشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

وفي كأس الإتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي نجح بوتشيتينو في الوصول بتشيلسي إلى دور قبل النهائي، وخسر أمام مان سيتي بنتيجة هدف وحيد.

أما في الموسم السابق فقد تم اقصاءه على يد مان سيتي من الدور 3 بعد هزيمته بنتيجة عريضة 4 أهداف دون رد.

وبالرغم من أن نتائج تشيلسي في الموسم الجاري قد تحسنت في كل الاستحقاقات عن الموسم الماضي لكن هذه النتائج لم تشفع لبوتشيتينو عند الادارة التي اتجهت إلى انهاء التعاقد معه بالرغم من عقده ممتد لموسم آخر.

ويبدو أن الادارة كان لها رؤية أخرى، وكانت لها أهداف أخرى لم تتحقق في الموسم الحالي ربما هي كانت تطمع في الحصول على لقب، والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي أو على الأقل عدم الخروج من المربع الذهبي، ومن ثم العودة إلى المشاركة في البطولة الأهم في قارة أوروبا، وهي دوري أبطال أوروبا التي تغيب عنها في الموسم الجاري.

بوتشيتينو مع توتنهام في موسم 2014 - 2015

والمدهش أن النتائج التي حققها بوتشيتينو في في قيادة تشيلسي تشبه إلى حد كبير النتائج التي حققها مع نادي توتنهام هوتسبير في أول مواسمه 2014 – 2015 إذ أنهى الدوري الإنجليزي في المرتبة الخامسة برصيد 64 نقطة جناها من الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 7 لقاءات فيما تكبد الخسارة في 12 لقاء.

وبعد هذا الموسم لم يخرج توتنهام تحت قيادة فنية من بوتشيتينو من المربع الذهبي قبل رحيله عن تدريب توتنهام في شهر نوفمبر 2019.

وفي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خسر المباراة النهائية أمام تشيلسي بنتيجة هدفين دون مقابل.

وفي كأس الإتحاد الإنجليزي تمت الاطاحة به من دور ال 32 أمام نادي ليستر سيتي الإنجليزي إذ انهزم بنتيجة 1 – 2.

إذن كان من الأفضل أن يأخذ بوتشيتينو فرصة أكبر، ويتم الابقاء عليه مديرا فنيا لتشيلسي في الموسم المقبل ربما كان يستطيع أن يحقق للادارة، والجمهور ما يتمنوه.