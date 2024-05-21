صلاح ضمن المرشحين لتشكيل الأفضل بالموسم في الدوري الإنجليزي

تواجد الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لدخول قائمة الفريق الأفضل بالموسم، والتي أعلنت عنها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء.



وانتهى الموسم في الدوري الإنجليزي بتتويج مانشستر سيتي باللقب، بعد صراع استمر حتى الرمق الأخير من المسابقة مع أرسنال.



وتشهد أسماء المرشحين تواجد صلاح، رفقة تسعة لاعبين آخرين في مركز وسط الملعب أبرزهم فيل فودين، وبرناردو سيلفا لاعبا مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكول بالمر لاعب تشيلسي.



وخلال الموسم الحالي، شارك محمد صلاح في 32 مباراة في الدوري، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 10 آخرين.