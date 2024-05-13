بعد رحيله عن فيوتشر.. تامر مصطفى تطوله رياح التغيير للمرة الثانية

عجز نادي مودرن فيوتشر عن تحقيق الانتصار في الأسابيع الأربعة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل ) تحت قيادة فنية من تامر مصطفى إذ تعادل في 3 أسابيع مع أندية الداخلية إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الـ19، وطلائع الجيش سلبيا في الأسبوع العشرين، والبنك الأهلي بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما في الأسبوع الـ22 لكن في الأسبوع الـ21 انهزم بنتيجة 1 – 2 على يد نادي بيراميدز.

فيوتشر والتراجع إلى المركز الـ11

وبالثلاث النقاط هذه التي جمعها فيوتشر من أصل 12 نقطة تراجع مركزه إلى الـ11 برصيد 27 نقطة جمعها من 6 انتصارات، و9 تعادلات، وبهذا الرقم الكبير هو الأكثر تعادلا بالتساوي مع نادي زد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة الذي يتواجد في الترتيب الثالث في حين تلقى 5 هزائم.

وقبل الأسابيع الأربعة هذه كان فيوتشر يحتل المركز الثامن بـ24 نقطة.

وبالطبع التقهقر إلى المرتبة الـ11 يهدم طموحات ادارة فيوتشر التي كانت تتطلع، وتمني نفسها بدخول فريقها المربع الذهبي للموسم الثاني على التوالي، والمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في بطولة قارية.

فيوتشر مع تامر مصطفى في الدوري

وفي الدوري قاد تامر فيوتشر فنيا في 12 أسبوعا، ولم يجن منها سوى 14 نقطة، وهو معدل ضعيف جدا إذ لم يفز سوى في أسبوعين على ناديي المصري بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثامن، وفاركو بنتيجة هدفين نظيفين في الأسبوع الـ18، وتعادل في 8 أسابيع منها 4 تعادلات متتالية من الأسبوع الـ13 حتى الأسبوع الـ16 مع أندية المقاولون العرب إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما، وسموحة بنتيجة إيجابية هدف لمثله، وزد بنتيجة دون أهداف، والإتحاد السكندري سلبيا على الترتيب كما تعادل مع النادي الإسماعيلي إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع العاشر بالإضافة إلى التعادلات الثلاثة الأخيرة مع الداخلية، والطلائع، والبنك بينما لم يخسر سوى في أسبوعين، الأول كان الـ12 على يد نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة بنتيجة هدف دون رد، والثاني كان الـ21 أمام بيراميدز.

فيوتشر مع فورموسينيو

تسلم تامر المسئولية الفنية لفيوتشر من البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذي رحل عن تدريب الفريق محتلا المركز الـ11 في الدوري برصيد 13 نقطة حصدها في 8 أسابيع إذ تغلب في 4 أسابيع منها 3 انتصارات متتالية من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الثالث على أندية فاركو بنتيجة هدفين دون مقابل، والداخلية بنتيجة 2 – 1، والطلائع بنتيجة هدفين نظيفين على الترتيب كما تغلب في الأسبوع الخامس على البنك بنتيجة 2 – 1، ولم يتعادل سوى في أسبوع واحد التاسع مع نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما.

أما الهزائم، فقد تلقى 3 على يد أندية بيراميدز بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الرابع، وإنبي بنفس النتيجة في الأسبوع السادس، والزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل في الأسبوع السابع.

فيوتشر والخروج من كأس الكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أحبط تامر أحلام، وطموحات ادارة فيوتشر إذ خرج فيوتشر من دور الثمانية على يد الزمالك إذ انهزم بنتيجة 1 – 2 في مباراة الذهاب على استاد السلام، وتعادل إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.

فيوتشر في دور المجموعات في الكونفدرالية

تسلم تامر مسئولية تدريب فيوتشر من فورموسينيو، والفريق في كأس الكونفدرالية كان يحل وصيفا في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها في 4 جولات، واستكمل تامر المسيرة الناجحة في دور المجموعات إذ حافظ على مركزه وصيفا ليتجاوز دور المجموعات لأول مرة في تاريخه برصيد 11 نقطة إذ جمع 4 نقاط في الجولتين الأخيريتين بقيادة فنية من تامر، ففي الجولة الخامسة تعادل مع نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لمثله على ملعب لوكاس ماستربيسرز موريبي في مدينة بريتوريا، وفي الجولة السادسة فاز على نادي الهلال الليبي بنتيجة ثقيلة خماسية نظيفة.

وهذا هو الرحيل الثاني لتامرعن تدريب فريق في الموسم الحالي إذ سبق أن رحل عن تدريب إنبي، والمدهش أن إنبي كان في وضعية في الدوري لا يحلم بها أحد من مسئوليه إذ كان وصيفا.