الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة قتل مواطن خلال مشاجرة بينهما فى شبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن طعنا أثر مشادة كلامية بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “عمرو.  ع”، سائق، مقيم عزبة رستم، لأنه في يوم 18/7/2023 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية قتل المجني عليه “ أحمد. م”، بغير سبق إصرار ولا ترصد.

واضاف أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهم والمجني عليه أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت ببطنه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة سائق السجن المشدد لمدة 7 سنوات قتل مواطن مشادة كلامية

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