الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

المشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة الشروع في قتل مواطن بسوهاج

جريدة الدستور

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، حكما متهمين شرعا في قتل مواطن بدائرة مركز سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، عقب إحالتها إلى المحكمة من قبل النيابة العامة.

البداية مع بلاغ تلقته أجهزة الأمن بسوهاج، يفيد بقيام شقيقين بالتعدى علي مواطن بسلاح بسبب خلافات بينهما، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياهه إلى صحة البلاغ وصحة أقوال المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

وأقر المتهمان خلال مواجهتهم بضباط مباحث سوهاج بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهما تهمة الشروع في القتل وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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