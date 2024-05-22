الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"Sonos" تطلق سماعات رأس تتمتع بخدعة فريدة للحفلات

سماعات رأس شركة Sonos
سماعات رأس شركة Sonos

أعلنت شركة Sonos المصنعة لتقنية wifi hifi عن مجموعتها الأولى التي طال انتظارها من سماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث Bluetooth  والتي تعمل على إلغاء الضوضاء وتهدف إلى أن تكون نظام الصوت الخاص بالسينما، سواء في المنزل أو على الطريق.

 

ووفق ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن سماعات آس Ace تبدو وكأنها سماعات رأس عادية أنيقة وبسيطة، ولكنها تتمتع بخدعة فريدة للحفلات، حيث بضغطة زر واحدة، يمكنها الاتصال بمكبر صوت Sonos المتوافق عبر شبكة wifi لإنتاج تجربة صوت سينمائية كاملة دون إيقاظ بقية منزلك.

 

وسيتمكن مكبر الصوت من إعادة إنشاء صوتيات الغرفة التي تجلس فيها أثناء استخدام مستشعرات تتبع الرأس في سماعات الرأس لجعلها تبدو كما لو كنت لا ترتدي أيًا منها.

 

وعلى عكس الأنظمة المنافسة من أمثال Apple وغيرها، تعمل ميزة تبديل الصوت مع العروض والأفلام ووحدات تحكم الألعاب أو أي شيء آخر يتم إدخاله في مكبر الصوت من التلفزيون.

 

وخارج المنزل، تنافس سماعات Ace التقليدية من الشركات الرائدة Bose وSony  وApple  مع ثمانية ميكروفونات لإلغاء الضوضاء بشكل فعال وتشكيل الشعاع للمكالمات الصوتية. وتم ضبط برامج التشغيل المخصصة مقاس 40 مم بالتعاون مع أكثر من 50 منتجًا للموسيقى من الدرجة الأولى للحصول على صوت دقيق وعالي الدقة.

 

وقال جايلز مارتن، الحائز على جائزة جرامي ورئيس قسم تجربة الصوت في Sonos: "عملنا بجد لجعل سماعات الآس  Ace تجربة ممتعة".

 

مميزات سماعات Ace

يدعم Ace تقنية Bluetooth 5.4 القياسية للاتصال بأجهزة أيفون وأندرويد Android وiPhone  والأجهزة اللوحية والأدوات الذكية الأخرى. 

 

ولكنها تدعم أيضًا تشغيل الصوت بدون خسارة عبر البلوتوث مع أجهزة Android المعتمدة بتقنية Snapdragon Sound أو عبر اتصال USB-C، والصوت المكاني Dolby Atmos من الأجهزة والخدمات المتوافقة للأفلام أثناء التنقل.

 

كما تتصل بتطبيق Android وiOS Sonos  الجديد المثير للجدل للتخصيص وميزات مكبرات الصوت، بما في ذلك المعادل المتقدم. تدوم سماعات الرأس لمدة تصل إلى 30 ساعة مع إلغاء الضوضاء بين عمليات الشحن والتعبئة عبر USB-C.

 

وتوضع سماعات الرأس الفخمة  فوق الأذن وهي مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره ولها وسائد أذن قابلة للاستبدال وبطارية يمكن استبدالها.

 

تبلغ تكلفة سماعات الرأس Ace 449 جنيهًا إسترلينيًا (499 يورو / 449 دولارًا أمريكيًا ) وسيتم طرحها للبيع باللون الأسود أو الأبيض في 5 يونيو، وفق الجارديان.

شركة Sonos سماعات آس Ace خدعة فريدة للحفلات تجربة صوت سينمائية سماعات الرأس Ace 449 آس Ace

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