الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"سماعات الأذن".. هل يؤثر استخدامها طوال اليوم على صحة الأذن؟

سماعات الأذن
سماعات الأذن

أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة الذكية جزءًا لا يتجزأ من وجودنا الآن، ويقضي عدد متزايد من الأشخاص وخاصة المراهقين والشباب، ساعات معًا باستخدام أجهزة صوتية محمولة متنوعة مثل سماعات الرأس وسماعات الأذن، غير مُبالين بما تُسببه هذه السماعات من ضرر على الأذنين.

 

في هذا التقرير نكشف تأثير استخدام سماعات الأذن طوال اليوم على صحة الأذن.

 

أشارت العديد من الدراسات إلى أن اثنين من عوامل الخطر الرئيسية لفقدان السمع هما استخدام الأجهزة الصوتية المحمولة وحضور الحفلات الموسيقية أو النوادي، وكلاهما يعرض المراهقين للموسيقى عالية الكثافة لفترات طويلة. 

 

كما تشير الكثير من الدراسات، إلى أن معظم الأشخاص يعانون من أعراض مثل طنين الأذن وفقدان السمع المؤقت وفقدان السمع الناجم عن الضوضاء بسبب عدم وجود تعليم كافٍ حول كيفية استخدام الأجهزة الصوتية المحمولة بمستويات ضوضاء معقولة وفترات زمنية معتدلة لحماية السمع.

 

وتشير نتائج دراسة أخرى، إلى أن المراهقين الذين يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة باستخدام سماعات الأذن في بيئة صاخبة بالفعل أو الذين استخدموا سماعات الأذن لأكثر من 80 دقيقة يوميًا في المتوسط ​​في بيئة صاخبة كانوا أكثر عرضة لخطر فقدان السمع. 

 

صحة الأذن لها جانبان - أحدهما يعتني بسمعك والآخر يمنع الأذن من أي نوع من العدوى وبالتالي الحفاظ على صحتها، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، حيثُ يجب أن تكون مستويات الضوضاء البيئية أقل من 70 ديسيبل على مدار 24 ساعة.

 

وفقًا لـTop Sante»»، فإذا تعرض المرء لضوضاء عالية في سماعة الأذن لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن تتعب الأذن الداخلية ويمكن أن يصبح العصب السمعي غير حساس، مما يؤدي إلى فقدان السمع الناجم عن الضوضاء مؤقتًا. 

 

وفيما يلي بعض التوصيات للحد من الآثار الناجمة عن استخدام سماعات الأذن:

 

- قلل مقدار الوقت الذي تستخدم فيه سماعات الأذن أو سماعات الرأس في اليوم

- إذا كنت تعمل في بيئة صاخبة، فحد من مقدار الوقت الذي تقضيه في ذلك المكان المحدد أو استخدم سدادات الأذن. 

- لا تستمع إلى الموسيقى ذات الحجم الكبير.

- لا تستخدم نصائح q لتنظيف شمع الأذن.

- لا تستخدم قطرات الأذن غير الضرورية إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. 

- إذا كنت تعاني من ألم في الأذن، فتناول الباراسيتامول. 

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