الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة: بريطانيا ستواجه مستقبلًا أكثر رطوبة وتعفنا بسبب تغير المناخ

العاصفة كيارا التي
العاصفة كيارا التي ضربت بريطانيا

وجدت دراسة أن الأمطار التي بدت "لا تنتهي أبدًا" في الخريف والشتاء الماضيين في المملكة المتحدة وإيرلندا، أصبحت أكثر احتمالاً بعشر مرات وأكثر رطوبة بنسبة 20% بسبب الاحتباس الحراري الذي سببه الإنسان.

وضربت أكثر من اثنتي عشرة عاصفة المنطقة في تتابع سريع بين شهري أكتوبر ومارس، وهي ثاني أكثر الفترات هطولا للأمطار منذ ما يقرب من قرنين من السجلات، وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات شديدة، ومقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، وإلغاء السفر، وخسائر فادحة في المحاصيل والماشية.

وكان مستوى الأمطار الناجمة عن العواصف ليحدث مرة واحدة فقط خلال خمسين عاما لولا أزمة المناخ، ولكنه أصبح الآن متوقعا كل خمس سنوات بسبب ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.2 درجة مئوية في السنوات الأخيرة. 

وأظهرت الدراسة التي نقلت تفاصيلها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه إذا لم يتم خفض حرق الوقود الأحفوري بسرعة وتصل درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين في العقد أو العقدين المقبلين، فإن مثل هذا الطقس الرطب الشديد سيحدث كل ثلاث سنوات في المتوسط.

وحذر علماء المناخ الذين قاموا بهذه الدراسة ويعملون كجزء من مجموعة World Weather Attribution، من أن العمل على حماية سكان المملكة المتحدة وأيرلندا لا يزال "ناقصًا بشدة" وأن الفقراء والضعفاء هم الأكثر تضررًا.

وقارنت الدراسة مدى احتمالية وشدة الشتاء الرطب في عالم اليوم الحار مع مدى احتمالية حدوثه في عالم خالٍ من مستويات عالية من انبعاثات الكربون؛ إذ يمكن للهواء الأكثر دفئًا أن يحمل المزيد من بخار الماء وبالتالي ينتج المزيد من الأمطار.

وأظهرت المئات من "دراسات الإسناد" كيف أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعمل بالفعل على زيادة الظروف الجوية القاسية مثل موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والعواصف في جميع أنحاء العالم.

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مستقبلً الأمطار في المملكة المتحدة وإيرلندا سيكون أكثر رطوبة وتعفنًا

وقال الدكتور مارك مكارثي، عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة وعضو في فريق WWA : إن "هطول الأمطار الذي لا ينتهي على ما يبدو هذا الخريف والشتاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا كان له تأثيرات ملحوظة". "في المستقبل يمكننا أن نتوقع المزيد من الزيادات".

وقالت الدكتورة سارة كيو، الباحثة في المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية، وهي أيضًا جزء من فريق WWA، "تواجه المملكة المتحدة وإيرلندا مستقبلًا أكثر رطوبة وتعفنًا بسبب تغير المناخ. وإلى أن يخفض العالم الانبعاثات إلى صافي الصفر، سيستمر المناخ في الدفء، وسيستمر هطول الأمطار في المملكة المتحدة وإيرلندا أكثر غزارة".

 

دراسة الامطار المملكة المتحدة إيرلند رطوبة الاحتباس الحرارى العواصف الوقود الآحفوري علماء المناخ

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