الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

11 حزبًا بريطانيًا يطالب "سوناك" باتخاذ موقف واضح إزاء محاولات ترهيب الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

حثت مجموعة من النواب والأقران من مختلف الأحزاب في المملكة المتحدة الحكومة على "بذل كل ما في وسعها لدعم  المحكمة الجنائية الدولية بعد أن وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس "غير مفيد على الإطلاق".

وفي رسالة إلى وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، قال 105 نواب ولوردات من 11 حزبًا بريطانيًا: "إن الحكومة يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد أي محاولات لترهيب محكمة دولية مستقلة ومحايدة".

وأضافوا: أن "المحكمة والمدعي العام وجميع الأطراف ويجب أن يتمتع موظفوها بالحرية في السعي لتحقيق العدالة دون خوف أو محاباة"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان، اليوم الأربعاء.

وقال النائبان العماليان ريتشارد بورجون وعمران حسين، اللذان نظما الرسالة، إن "هناك أدلة متزايدة على أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات واضحة وواضحة للقانون الدولي في غزة، ونحن نعتقد بقوة أنه يجب محاسبة المسؤولين عنها".

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الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الإثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز" للأنباء: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

وأضاف المدعي العام للمحكمة أن "الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين"، موضحا أن "نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم ما تزال مستمرة على نحو ممنهج في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع"، مؤكدا أن "الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج".

وتحدى نتنياهو إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه، قائلًا: "إن هذا الإعلان لن يوقفني أو يوقف إسرائيل" عن الحرب التي نشنها على غزة، ووصف المذكرة التي دعا خان إلى إصدارها بـ"السخيفة والكاذبة".

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