الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية بريطانيا لأهالى أسرى إسرائيل: يجب وقف الحرب نهائيًا وإطلاق ذويكم

ديفيد كاميرون وزير
ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا

قال ديفيد كاميرون، وزير خارجية بريطانيا في رسالة لمتظاهري تل أبيب، إن أي وقف للحرب في غزة مع إطلاق سراح المحتجزين يجب أن يكون دائمًا، وفقًا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية. 

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