قالت قناة "dmc"، في نشرتها الإخبارية، إن الدول الأوروبية تدرس مقترحًا لنقل المهاجرين إلى دول خارج الاتحاد، في خطوة جريئة للحد من أعداد المهاجرين لهذه الدول.

15 دولة أوروبية تسعى لابتكار حلول جديدة بخصوص المهاجرين

وتسعى 15 دولة في الإتحاد الأوروبي لابتكار "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر.

وتأتي هذه المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعودًا لأحزاب اليمين المتطرّف.