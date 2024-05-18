السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

أحمد لاشين لـ"الشاهد": إيران من مصلحتها الكاملة أن تظل الأمور مشتعلة بالمنطقة

الدكتور أحمد لاشين
الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن إيران حتى وقتنا الحالي، من مصلحتها الكاملة أن تظل الأمور مشتعلة في الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أن إيران كانت داعمة لحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لسنوات طويلة"، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لها قضية سياسية رئيسية من بداية الثورة الإيرانية حتى الآن.

ونوه، بأنه طالما وُجدت القضية الفلسطينية، ستستفيد سياسيًا على المستويين الخارجي والداخلي، مؤكدًا أن إيران تظل جزءًا أصيلًا من المعادلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إيران كانت طول الوقت تنكر أن ما حدث في السابع من أكتوبر من تدبيرها، ولكن كل ما وصل له قطاع غزة من مجازر وضحايا، هي شريكة فيه بشكل أو بآخر.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. 

احمد لاشين إيران الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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