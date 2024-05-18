أحمد لاشين لـ"الشاهد": لأول مرة تظهر إيران على المشهد فى مواجهة إسرائيل

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن أحد أعضاء البرلمان الإيراني، خرج منذ فترة، وقال إن الحرب والجهاد على إسرائيل ستعجل من قدوم المهدي المنتظر، كما أن خاميني وصف نفسه بـ"سيدنا موسي"، وأن الحرس الثوري هو العصا الخاصة به، وهذا يدل على نوعية الخطاب الذي يقدم للشعب هناك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": أنه لأول مرة تظهر إيران على المشهد في مواجهة إسرائيل بسبب الضربات الأخيرة، والنتيجة في النهاية صفر عسكريًا، ورجعنا إلى مرحلة الحرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل.

ونوه، بأن النتائج المنتظرة من المواجهة بين إسرائيل وإيران لم نجدها، فتحويل إيران لبطل شعبي في وجه إسرائيل هو تحويل إعلامي تمارسه إسرائيل وإيران ليس إلا، حيث إن إيران استطاعت أن تظهر نفسها بوصفها قادرة على الفعل وأنها قادرة على إشعال المنطقة إذا أرادت، وهذا ما جعل الولايات المتحدة والغرب يعيد الحسابات وينظر للموضوع بشكل مختلف تجاه إيران.

وأشار، إلى أن إيران تروج لنفسها في الداخل الإيراني على أنها "المخلص والبطل"، وهدأت من الأجواء الداخلية في الشارع الإيراني، بل وساهمت في كسب إسرائيل المزيد من الدعم من قِبل المجتمع الدولي.

ونوه، بأن صورة إيران تعرضت لعوامل تعرية في الداخل الفلسطيني، بسبب الضربات الأخيرة بينها وبين إسرائيل، وغضت الطرف عن الضحايا والمصابين، بسبب الضغط من قِبل الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.