السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكونتينر: تعرف على طريقة معالجة الزجاج ومراحل صناعته

طريقة معالجة الزجاج
طريقة معالجة الزجاج

سلط الفنان أحمد داود، خلال برنامج "الكونتينر"، المُذاع عبر قناة "dmc"، مراحل تصنيع الزجاج العملاق خطوة بخطوة بمصانع "جريش"، وقال المهندس هاني بسيوني، مدير جودة، إن الزجاج كان يقص بالألماس، والآن هناك معالجة خاصة تسمى "الماس الصناعى"، لافتا إلى أن المصنع به أكبر مقاس.

وأشار "بسيوني"، إلى أن قطعة الزجاج وزنها 300 كجم، ولا يستطيع أحد حملها، فيتم عن طريق التكنولوجيا بطريقة آمنة، ثم يتم كسر حروف الزجاج، ليكون آمنا في التداول وأثناء المعالجة الحرارية. 

ونوه إلى أن الزجاج يتم غسله بالمياه عن طريق ماكينة "الووتر جيت"، بضغط مياه يصل إلى 4 آلاف بار، يمكن عمل قطع للزجاج لعمل مقبض أو شباك، فهذا القطع، مثل فتحة شباك الأتوبيس، لافتًا إلى أن زجاج السيكوريت، عبارة عن الزجاج الآمن، ويعرض لدرجة حرارة 700 حتى يتشبع بالحرارة ويخرج ثم يقابل صدمة هواء مفاجئ، مما يجعل الزجاج أكبر من 8 لـ10 مرات من الزجاج العادي، حتى يتم كسره بأمان. 

وأضاف أنه يتم اختبار عملية كسر الزجاج السيكوريت، موضحا أن الزجاج الأمامي للسيارة عند كسره يكون الكسر كبيرا ولا يجعله يقع وتتم القيادة بأمان، أما الزجاج الآخر يكون "سيكوريت"، حتى يمكن كسره بأمان والهروب خارج السيارة في حالة الطوارئ. 

 

الكونتينر معالجة الزجاج الووتر جيت الزجاج السيكوريت الزجاج DMC

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