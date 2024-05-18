السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

أحمد لاشين لـ"الشاهد": أول دولة فى الشرق الأوسط تعترف بدولة إسرائيل كانت إيران

الدكتور أحمد لاشين
الدكتور أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن القضية الفلسطينية هي جزء أصيل من مكون الخطاب السياسي الإيراني.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز":  "أن أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعترف بدولة إسرائيل كانت إيران، وذلك في عهد محمد رضا شاه".

ونوه بأنه بعد ذلك حدث خلاف بين نظام الشاه والولايات المتحدة، وبدأت بوادر الثورة التي أطاحت بنظام محمد رضا شاه، وبعد ذلك وصل التيار الديني للحكم.

وأشار إلى أن اليهود الإيرانيين الذين كانوا على صلة كبيرة بإسرائيل كانوا مساهمين في صناعة الثورة الإيرانية المعروفة بـ"ثورة الخاميني"، حيث كانوا يشكلون ثقلًا كبيرًا في إيران.

وتابع أن اليهود في إيران لم يعترضوا على وصول التيار الديني في الحكم، مؤكدًا أن العلاقة بين الخميني ويهود إيران كانت قوية، ومع توتر العلاقة بسبب استخدام التيار الديني للقضية الفلسطينية كورقة للضغط على العالم الإسلامي.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. 

احمد لاشين الشاهد إسرائيل منطقة الشرق الأوسط الدكتور محمد الباز

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