تعليم النواب لقصواء الخلالي: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب وآليات قانونية تحكمه

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن مشروع السنة التأسيسية الذي تحدث عنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي هو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي،أن المرحلة التمهيدية تكون وفقا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

وأشارت إلى أن إضافة سنة تمهيدية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة خطوة مهمة وسوف يتم مناقشتها بشكل موسع في لجنة التعليم بمجلس النواب، مشيرة الى أنها فرصة جيدة للطالب، لتحقيق حلمه في الالتحاق من خلال السنة التمهيدية بها، وستكون طبقا لآليات وطرق قانونية؟.

واختتمت أنها ستكون بالتنسيق ما بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ستكون عمل متكامل يتحكم به لائحة تنفيذية مدروسة من خبراء مختصين.