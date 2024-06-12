الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد: اعتصام المثقفين طالب برحيل نظام الإخوان بأكمله وليس الوزير

المخرج عصام السيد
المخرج عصام السيد

قال المخرج عصام السيد، إن مطالب اعتصام المثقفين كانت رحيل نظام الإخوان، وأن المثقفين ضد أخونة الدولة، وأنهم مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يوم بعد يوم من بدء الاعتصام أصبحوا جميعًا بالداخل.

 

وأشار إلى أن رد فعل وزير الثقافة الإخواني، على الاعتصام، أنه توجه لمكتبه الآخر في هيئة الكتب، وكان الوزير قبلها عندما زار دار الكتب كان وزع مكافأة للموظفين، فلما ذهب إلى هناك بعد الاعتصام الناس سكتت، أنا الإخوان كانوا شكلوا منظمة سموها الإبداع وقدموا بلاغا في 31 من المعتصمين بتهمة احتلال أماكن الدولة وتعطيل مسار العملية الثقافية وإهانة الوزير.

 

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل واقعة هجوم الإخوان على مبنى وزارة الثقافة لفض الاعتصام

اعتصام المثقفين الإخوان الباز الشاهد أخونة الدولة

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