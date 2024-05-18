السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

أحمد لاشين لـ"الشاهد": إيران على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان حتى وقتنا هذا

أحمد لاشين
أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن إيران على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين رغم الاختلاف المذهبي، حيث إن إيران تنادي دائمًا أنها في حرب مقدسة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "أن ملف العلاقة بين الإخوان بإيران رغم الاختلاف المذهبي، من الملفات التي كانت تتهرب منها الدولة الإيرانية".

وأشار إلى أن أول من هنأ الثورة الإيرانية بالنجاح كانت جماعة الإخوان، والعكس حيث ظلت العلاقة قائمة بين الطرفين حتى وقتنا هذا، بل وداعمة لحركة الإخوان المسلمين.

ونوه بأن كل المظاهرات التي تمت في الأردن شكلها الظاهري تدعم القضية الفلسطينية، ولكن إذا نظرنا في العمق سنجد أنها مظاهرات للضغط على النظام الأردني.

وتابع أن جماعة الإخوان وثقت علاقتها مع السودان، خاصة بعد الأزمة الأخيرة، حيث إنها تقفز على المذاهب من أجل حماية مصالحها واسترداد قوتها مرة أخرى.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد"، الذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. 

احمد لاشين الشاهد إيران الإخوان الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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