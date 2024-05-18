السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز حماية المنافسة: نسعى لضبط أسعار الأجهزة الكهربائية فى السوق

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك 8 شركات منتجة للأجهزة الكهربائية ومجموعة من التجار ثبت مخالفاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف "ممتاز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن الدولة تسعى بكل جهد للتصدى لسياسة الاحتكار الخاصة بالأجهزة الكهربائية.

ونوه أن الجهاز، يتعامل من خلال دوره الرقابي على ضبط التوازن بالسوق، مؤكدًا أن الحكومة تتدخل من أجل خفض الأسعار التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه.

ويؤكد الجهاز أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة.

جهاز حماية المنافسة في المساء مع قصواء فضائية CBC سياسة الاحتكار الممارسات الاحتكارية

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