السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حمدى بخيت: قطاع غزة مستقبلًا سيختلف ولم يعُد لما كان عليه

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المشروع الإسرائيلي بعد فشل مخططه في غزة هو إيجاد رؤية جديدة لقطاع غزة والغرض تحويل قطاع غزة نسخة من الضفة الغربية للتحكم والسيطرة على أي عمل عدائي ضدها، إضافة إلى التخطيط للزحف بالمستوطنات إلى القطاع.

وأوضح اللواء حمدي بخيت، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الهدف من بناء المستوطنات حتى يتغير شكل القطاع وحدوده وتتآكل القضية الفلسطينية بتضييق الخناق، قائلًا: "عملية إعادة إعمار غزة باتت مستحيلة وإسرائيل ستحولها لمناطق مدمرة لكي يسهل السيطرة على أي أعمال والتأمين فيها".

وأشار اللواء حمدي بخيت، إلى أن حجم القوات الإسرائيلية في الحرب على غزة في البداية كان 17 لواء وهذا حجم كبير جدًا، وتم ابتلاع جزء كبير منه في الحرب، والألوية العسكرية في رفح الآن حوالي 3 أو 4 ألوية، موضحًا أن إسرائيل تعمل على تركيز الجهود في الجهات الرئيسية الأكثر توقعًا للنجاح، وما يجري هو إعادة توزيع ديموغرافي والتخطيط.

حمدي بخيت قطاع غزة غزة الحياة اليوم المستوطنات

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