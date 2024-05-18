السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

حمدى بخيت: ملف الأسرى هو النقطة الأهم فى المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الرأي العام الداخلي في الشارع الإسرائيلي في حالة اشتعال، بسبب عدم تحقيق هدف رجوع المحتجزين الإسرائيليين، والذي يعد الهدف الرئيسي للحرب على غزة.

وأضاف "بخيت"، خلال استضافته اليوم السبت ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن ملف الأسرى هو النقطة الأهم في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.

ونوه بأن إرسال حكومة إسرائيل وفدًا متوسطًا ليست لديه القدرة في اتخاذ القرار في المفاوضات، دليل على نية بنيامين نتنياهو على إفشال أي صفقة للهدنة وإيقاف الحرب.

وأشار إلى أن قاعدة قبول حفظ السلام، تشترط قبول الطرفين على وجود قوات حفظ السلام، والطرفان هنا فلسطين وإسرائيل، وهذا يعتبر سبب إبعاد إسرائيل مصر عن القضية الفلسطينية.

حمدي بخيت فلسطين وإسرائيل فلسطين إسرائيل اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري غزة الحياة اليوم فضائية الحياة الشارع الإسرائيلي

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