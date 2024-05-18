قصواء الخلالى: إسرائيل عدونا الأول والأخير

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي ادعاءات إسرائيل المتكررة والكاذبة على مصر، موضحة أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، باطلة وغير صحيحة.

وأضافت "الخلالي" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية سي بي سي، أن إسرائيل عدونا الأول، وكل ممارسات الضغط على مصر خلال الفترة الأخيرة كانت تُطلقها الأذرع الإعلامية الإسرائيلية.

وتابعت أن من صنع إسرائيل هو من صنع داعش، لافتة إلى أنها أساس البلاء في المنطقة، ومصر مستعدة دائمًا لكل السيناريوهات بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدة أن جيش مصر لحماية أمنها القومي، مؤكدة أن العدو رقم 1 هو الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن اختزال القضية الفلسطينية في حماس ظلم للشعب الفلسطيني، لافتة النظر إلى أن حركة حماس حركة مقاومة ندعمها ما زالت تقاتل المحتل وتقاومه.