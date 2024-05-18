مسئول التحول الرقمى بمبادرة "ابدأ": نسعى لدعم التحول الرقمى للقطاع الصناعى فى مصر

قال المهندس مصطفى خفاجي، مسئول التحول الرقمي بمبادرة ابدأ، إن هدف الرؤية أننا نكمل بعض لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي في مصر.

وأضاف "خفاجي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن توقيع المبادرة مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول خطوة أولية لتحقيق رؤية المبادرة للقطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال فريق عمل مصري بالكامل وفق السياسية المصرية وتأمين قواعد البيانات.

وأشار "خفاجي"، إلى أن ما يحدث يعطي المصانع المصرية قدرة أكبر على الاستدامة والتوسع في الأسواق الخارجية، مضيفًا: "كلام الرئيس السيسي دائمًا أننا نحاول نسهل التوصل والتغلب على مشاكل سلاسل الإمداد مما شهدناه خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

ونوه بأننا نجحنا من خلال هذه المبادرة في توطين صناعات، وبالتالي محتاجين قاعدة بيانات تربط بين المصنعين وكل مصنع يقدر يعرف المصانع التي تنتج حاجات غير متوفرة.