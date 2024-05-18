السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول التحول الرقمى بمبادرة "ابدأ": نسعى لدعم التحول الرقمى للقطاع الصناعى فى مصر

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال المهندس مصطفى خفاجي، مسئول التحول الرقمي بمبادرة ابدأ، إن هدف الرؤية أننا نكمل بعض لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي في مصر.

وأضاف "خفاجي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن توقيع المبادرة مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول خطوة أولية لتحقيق رؤية المبادرة للقطاع الصناعي المصري، وذلك من خلال فريق عمل مصري بالكامل وفق السياسية المصرية وتأمين قواعد البيانات.

وأشار "خفاجي"، إلى أن ما يحدث يعطي المصانع المصرية قدرة أكبر على الاستدامة والتوسع في الأسواق الخارجية، مضيفًا: "كلام الرئيس السيسي دائمًا أننا نحاول نسهل التوصل والتغلب على مشاكل سلاسل الإمداد مما شهدناه خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

ونوه بأننا نجحنا من خلال هذه المبادرة في توطين صناعات، وبالتالي محتاجين قاعدة بيانات تربط بين المصنعين وكل مصنع يقدر يعرف المصانع التي تنتج حاجات غير متوفرة.

مسئول التحول الرقمي بمبادرة ابدأ مبادرة ابدأ مصر الحياة اليوم فضائية الحياة مصطفى خفاجي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا إلى 28 شهيدًا

إعلام فلسطينى: شهيد ومصابون فى قصف للاحتلال استهدف شرق مخيم المغازى

كيف يمكن تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات؟

"اللهم انصر إخواننا فى فلسطين".. دعاء تقشعر له الأبدان من الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبد المعز: "بلاش قلق لأن المستقبل بيد الله"

الستات مايعرفوش يكدبوا.. طرق الشفاء من مرض التعلق فى العلاقات

خبيرة إرشاد أسرى: الإفراط فى العطاء لشخص لا يستحق مُهلك

منى عبد الغنى عن ظاهرة التحرش: "مش طبعك أيها الرجل المصرى"

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم