أستاذ علاقات دولية: الرهان على المجتمع الدولى لحل القضية الفلسطينية خاسر

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرهائن على المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية والحرب على غزة خاسر، لافتا إلى أن الوضع الداخلي الإسرائيلي قاب قوسين أو أدنى من الانفجار بسبب الأزمات الدائرة وأهالي المحتجزين المطالبين بإقالة حكومة نتنياهو.

وأشار "فارس"، خلال استضافته اليوم السبت ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، إلى أن انضمام مصر لقضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية زاد القضية قوة وثباتًا بعد دخول مصر كطرف أصيل، موضحًا أن ما تفعله مصر الآن تدخل بشكل موضوعي، وأصبحت مصر مثل جنوب إفريقيا في الدعوة ولها الحق في تقديم مستندات وتطلب اعتبار إسرائيل دولة إبادة جماعية بما منصوص عليها في القانون الدولي.

وأردف أن إسرائيل الآن عايزة تحول نفسها وتهرب من المسئولية وتحمل الدولة المصرية بأن مصر هي من كانت تغلق معبر رفح من خلال الترويج بالأكاذيب، وعايزة تكرس واقعا جديدا من خلال بأن هناك طرفا مصريا وطرفا إسرائيليا مهيمنا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتقر شكلا جديدا.