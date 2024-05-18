السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمكن تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات؟

الدكتورة ولاء شبانة
الدكتورة ولاء شبانة

أوضحت الدكتورة ولاء شبانة الخبيرة التربوية، طرقًا من أجل تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات، إن موسم اختبارات نهاية العام بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، يتميز بالقلق المفرط.

وأضافت "شبانة"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية cbc، أن اختيار المكان المناسب للمذاكرة من الأمور المهمة لطلبة الثانوية العامة، لذا لا بد من الحرص على تهيئة مكان مناسب للمذاكرة يساعد الطلاب على التركيز والانتباه، يفضل أن يكون المكان جيد التهوية ومضاء بشكل جيد.

وأشارت إلى ضرورة تجنب الضوضاء والتشتت، والابتعاد عن التليفزيون والأجهزة الإلكترونية أثناء المذاكرة، بالإضافة إلى تخطيط جدول زمني للمذاكرة والمراجعة، وتحديد أوقات محددة لكل مادة والتأكد من توزيع الوقت بشكل مناسب.

وأكدت على ضرورة استخدام تقنيات فعالة للمذاكرة مثل الملخصات والملاحظات والراحة والتغذية الجيدة، بالإضافة إلى تناول وجبات صحية ومتوازنة للحفاظ على تركيزك وطاقتك.

وتابعت أن التفاؤل والاسترخاء من الاستراتيجيات الفعالة، من خلال استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل للتخفيف من التوتر.

الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الستات ما يعرفوش يكدبوا فضائية CBC تقنيات الاسترخاء

مواد متعلقة

"اللهم انصر إخواننا فى فلسطين".. دعاء تقشعر له الأبدان من الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبد المعز: "بلاش قلق لأن المستقبل بيد الله"

الستات مايعرفوش يكدبوا.. طرق الشفاء من مرض التعلق فى العلاقات

خبيرة إرشاد أسرى: الإفراط فى العطاء لشخص لا يستحق مُهلك

منى عبد الغنى عن ظاهرة التحرش: "مش طبعك أيها الرجل المصرى"

القاهرة الإخبارية: استشهاد 5 عناصر شرطية فى قصف استهدف مخيم النصيرات

مدبولى: الدولة حريصة على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء

رئيس الوزراء: نسعى لتطوير قطاع الصناعة الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم