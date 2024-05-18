كيف يمكن تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات؟

أوضحت الدكتورة ولاء شبانة الخبيرة التربوية، طرقًا من أجل تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات، إن موسم اختبارات نهاية العام بالنسبة لطلبة الثانوية العامة، يتميز بالقلق المفرط.

وأضافت "شبانة"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية cbc، أن اختيار المكان المناسب للمذاكرة من الأمور المهمة لطلبة الثانوية العامة، لذا لا بد من الحرص على تهيئة مكان مناسب للمذاكرة يساعد الطلاب على التركيز والانتباه، يفضل أن يكون المكان جيد التهوية ومضاء بشكل جيد.

وأشارت إلى ضرورة تجنب الضوضاء والتشتت، والابتعاد عن التليفزيون والأجهزة الإلكترونية أثناء المذاكرة، بالإضافة إلى تخطيط جدول زمني للمذاكرة والمراجعة، وتحديد أوقات محددة لكل مادة والتأكد من توزيع الوقت بشكل مناسب.

وأكدت على ضرورة استخدام تقنيات فعالة للمذاكرة مثل الملخصات والملاحظات والراحة والتغذية الجيدة، بالإضافة إلى تناول وجبات صحية ومتوازنة للحفاظ على تركيزك وطاقتك.

وتابعت أن التفاؤل والاسترخاء من الاستراتيجيات الفعالة، من خلال استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل للتخفيف من التوتر.