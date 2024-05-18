الهباش: الوضع فى قطاع غزة كارثى ويجب التحرك بسرعة لإيقاف سيل الدماء

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المشهد الإسرائيلي مذبذب ففي الداخل الإسرائيلي هناك خلافات طاحنة تضرب الحكومة الحالية.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الوضع في قطاع غزة كارثي ويجب التحرك بسرعة لإيقاف سيل الدماء.

وأشار إلى أن هناك تقريبًا ما يشبه الإجماع داخل المشهد الإسرائيلي الداخلي على محاربة الفلسطينيين والاستمرار في السلوك العدائي تجاه الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن كل هذه الأمور يجب ألا نعوّل كثيرًا عليها، فرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته مستمرون في العدوان على الأبرياء في قطاع غزة.

وتابع أن الرأي العام الدولي منزعج من عدد الإصابات والضحايا التي تسقط بالمئات، بالإضافة إلى سياسية التجويع التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وغلق المعابر.