رسائل رئيس الوزراء من جولة بني سويف (إنفوجراف)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف.

رافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارته الحالية محافظة بني سويف تأتي في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة، من خلال إدراجها في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للنهوض بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

إنفوجراف.. رسائل رئيس الوزراء من جولة بني سويف

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