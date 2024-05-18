السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسائل رئيس الوزراء من جولة بني سويف (إنفوجراف)

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف.

رافقه خلالها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارته الحالية محافظة بني سويف تأتي في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة، من خلال إدراجها في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للنهوض بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

إنفوجراف.. رسائل رئيس الوزراء من جولة بني سويف

مصطفى مدبولي: "مصر سترى كل الخير الفترة المقبلة".

الدولة حريصة على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات بقطاع صناعة الدواء.

الدولة تستهدف في رؤية 2030  الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار.

4 قطاعات يتم التركيز عليها حاليًا وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

هناك خطة لمضاعفة المكون المحلي في الصناعات.

مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية.

رسائل رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الاجهزة المنزلية الصناعة والزراعة والاتصالات الصناعة والزراعة

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