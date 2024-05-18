في المساء مع قصواء: غزة تواجه شبح مجاعة كبيرة بسبب غلق المعابر

قال محمد زهران، خلال برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية cbc، إن أكثر الفئات التي تعرضت للاستشهاد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هي من النساء والأطفال.

وأشار "زهران"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن وجود اشتباكات عديدة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية.

ونوه أن في اليوم 225 للعدوان الإسرائيلي، يواصل الاحتلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب المجازر اليومية ضد المدنيين في القطاع.

وتابع أنه على المشهد الإنساني، القطاع يواجه شبح المجاعة الكبيرة، بسبب غلق المعابر، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، الأمر الذي يصعب الأمور على الطواقم الطبية.