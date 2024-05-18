السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في المساء مع قصواء: غزة تواجه شبح مجاعة كبيرة بسبب غلق المعابر

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال محمد زهران، خلال برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية cbc، إن أكثر الفئات التي تعرضت للاستشهاد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هي من النساء والأطفال.

وأشار "زهران"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن وجود اشتباكات عديدة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية.

ونوه أن في اليوم 225 للعدوان الإسرائيلي، يواصل الاحتلال شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب المجازر اليومية ضد المدنيين في القطاع.

وتابع أنه على المشهد الإنساني، القطاع يواجه شبح المجاعة الكبيرة، بسبب غلق المعابر، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، الأمر الذي يصعب الأمور على الطواقم الطبية.

في المساء مع قصواء غزة فضائية CBC الشعب الفلسطيني المشهد الإنساني

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