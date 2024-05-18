قصواء الخلالى: أى تطاول على المصريين من الوافدين الأجانب لا بد أن يُحاسب

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن أي تطاول على المصريين من الوافدين الأجانب لا بد أن يُحاسب وبالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات ضد المتجاوزين.

وأشارت "الخلالي"، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، إلى أننا سنكون أمام عدد من الإجراءات الخاصة لتكتلات اللاجئين في مختلف المناطق بالمحافظات لأن التكتلات خطر.

ونوهت، بأننا نشد على أيدى وزارة الداخلية في تعاملها الصارم مع ملف اللاجئين وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي، حيث شكرت وزارة الداخلية على الجهود في التعامل مع ملف اللاجئين وتصحيح الأوضاع خلال الفترة الحالية.