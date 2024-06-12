الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.

 

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظات مصر

نعرض للقراء مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظات الموافق 6 من شهر ذي الحجة 1445 مع موسم الحج هذا العام 2024/1445 حيث يرغب الملايين من المسلمين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-

txt

مواعيد الصلاة الجمعة 7-6-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

txt

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءا.

 

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:39 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 8:05 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:40 مساءا.

 

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءا.

txt

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى محافظات مصر

txt

مواعيد الصلاة اليوم السبت 8-6-2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.

 

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساءا.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:09 مساءا.

اقرأ المزيد 

ندوة في قصر ثقافة مطروح بعنوان أهمية الصلاة في حياة الإنسان

مواعيد الصلاة اليوم الصلاة اليوم مواعيد الصلاة الصلاة صلاة الفجر صلاة العصر صلاة العشاء مواعيد الصلاة اليوم الاربعاء

مواد متعلقة

"أهمية الصلاة فى حياة الفرد والمجتمع".. لقاء توعوى لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يعلن حجب المنصات غير المرخصة لمدة 3 أشهر (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله أطلق 80 صاروخا على شمال إسرائيل (فيديو)

تاريخ أول أيام العيد الأضحى 2024 ومواعيد الإجازة الرسمية

مسئول إسرائيلى: حماس رفضت مقترح بايدن لوقف النار فى غزة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

نصائح لمرضى النقرس والسكرى خلال عيد الأضحى.. ابتعدوا عن تناول هذه الأشياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة