مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظات مصر

نعرض للقراء مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظات الموافق 6 من شهر ذي الحجة 1445 مع موسم الحج هذا العام 2024/1445 حيث يرغب الملايين من المسلمين في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءا.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:39 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:05 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:40 مساءا.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:08 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءا.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:30 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:56 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:14 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:09 مساءا.

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