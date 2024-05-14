الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الأولى التى تعقد فى المنامة.. انتهاء الاستعدادات التحضيرية لاستضافة القمة العربية 33

موفدة قناة القاهرة
موفدة قناة القاهرة الإخبارية من البحرين أمل الحناوى

قالت موفدة قناة القاهرة الإخبارية من البحرين، أمل الحناوي، إن القمة العربية المقبلة التي تستضيفها المنامة والاجتماعات التحضيرية لها، تقام للمرة الأولى على أراضيها، لذلك تبذل المؤسسات البحرينية قصارى جهدها لإنجاح هذه القمة وخروج الفعاليات بأفضل شكل، بما يتناسب مع أهمية هذا الحدث، مشيرة إلى انتهاء الاستعدادات الخاصة باستضافتها.

القمة تأتي في ظل ظروف صعبة تعاني منها المنطقة العربية والعالم 

وأضافت، أن القمة تأتي في ظل ظروف صعبة تعاني منها المنطقة العربية والعالم أجمع، ما يتطلب مواقف عربية موحدة للتعاطي مع الأحداث الإقليمية والدولية، خاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اقترب من دخول شهره الثامن على التوالي دون وجود أي حلول تلوح في الأفق، متابعة أن العدوان الإسرائيلي مستمر على غزة بسبب تعنت إسرائيل المستمر.

وتابعت أن القمة تصادف احتفال الممكلة البحرينية باليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، موضحة أن شوارع الممكلة البحرينية تتزين بصور القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة.

العدوان الإسرائيلى مملكة البحرين البحرين القمة العربية

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