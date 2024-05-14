الخميس.. البحرين تستضيف اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب قبل قمة القادة

تستضيف ممكلة البحرين اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب قبل قمة القادة.

وقالت مذيعة فضائية القاهرة الإخبارية ليلاس كفوزي، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختتام تحضيرات القمة العربية والمقرر إقامتها في في العاصمة البحرينية المنامة الخميس القادم، وذلك بانعقاد اجتماعا على مستوي وزراء الخارجية العرب.

وأكدت: سينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب في إطار التمهيد لإعمال القمة العربية ووضع اللمسات الأخيرة على مشروعات القرارات السياسية التي من المقرر مناقشتها وإقرارها من قبل القادة العرب.

ويسجل التاريخ انعقاد أول قمة عربية على أرض مملكة البحرين الخميس المقبل، وسط استعدادات غير عادية برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسط توقعات بحضور أكثر من 2000 من الوفود الرسمية.

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق سبل التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك، والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمر مع الأشقاء؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك.