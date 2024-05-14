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الأردن: اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى يمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولى

الأقصى
الأقصى

أدان الأردن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى ورفعهم العلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكد الأردن، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى يمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى إحياء لذكرى احتلال فلسطين

وفي وقت سابق، اقتحم مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لاقتحام جماعي مساء اليوم، إحياء لذكرى احتلال فلسطين بما يسمى "استقلال إسرائيل".

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن هؤلاء المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية وعنصرية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، إلى ذلك شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة ومحيط الأقصى، حيث أعاقت حركة المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المملكة الهاشمية

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