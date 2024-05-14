هيومن رايتس ووتش: استهداف الاحتلال قافلة "المطبخ العالمي" ليس مجرد خطأ

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الهجوم الإسرائيلي في الأول من إبريل على قافلة المطبخ المركزي العالمي، والذي قتل 7 عمال، ليس مجرد "خطأ" معزول، فهو فقط حادثة واحدة من 8 حوادث على الأقل حددتها "هيومن رايتس ووتش".

وأضافت، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية خلال نشرتها الصباحية، اليوم الثلاثاء، وقد زودت منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية بإحداثيات قافلة المساعدات أو المباني، ومع ذلك هاجمت القوات الإسرائيلية القافلة أو الملجأ دون أي تحذير.