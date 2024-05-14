الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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هيومن رايتس ووتش تطالب بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

منظمة هيومن رايتس
منظمة هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه على حلفاء إسرائيل استخدام نفوذهم بما فيه العقوبات للضغط عليها لوقف ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وطالبت، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية خلال نشرتها الصباحية، اليوم الخميس، أنه يجب تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما تنتهك قواتها قوانين الحرب، منوهة أنه على إسرائيل إعلان نتائج التحقيقات في هجمات أدت لمقتل وإصابة عمال إغاثة أو مدنيين.

وأضافت، أن السلطات الإسرائيلية تمنع عمدا إيصال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، موضحة أن السلطات الإسرائيلية تستخدم التجويع أسلوب حرب في غزة، بالإضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم توجه تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل شنها الهجمات.

واختتمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن إسرائيل شنت 8 ضربات على الأقل على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي.

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