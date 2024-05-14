الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء رفح الفلسطينية

طائرات الاحتلال الإسرائيلي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أيمن عماد، إن مصر سخرت مطار العريش وميناء العريش البحري لاستقبال المساعدات الدولية التي تتدفق منذ الحرب القائمة على قطاع غزة.

مصر سخرت مطار العريش وميناء العريش البحري لاستقبال المساعدات الدولية

وتابع، خلال رسالة له على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تسهيل تلك المساعدات من قبل المخازن التي خصصتها الدولة في مدينة العريش التي تعمل على تجهيز تلك المساعدات، ثم إرسالها إلى قطاع غزة حسب الأولوية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن جميع تلك التجهيزات توقفت مؤقتًا حينما بسطت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها الكاملة على معبر رفح البري أو منفذ كرم أبو سالم من الجهة الفلسطينية ومنع جميع المساعدات، ولكن الوضع ما زال في حالة الاستعداد والتأهب من الجانب المصري.

شن غارات حربية على المناطق في مدينة رفح

وأكد على الهواء مباشرة أن هناك تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء رفح الفلسطينية والتي تسمى بالطائرة الزنانة وهي التي تسبق أي عملية عسكرية أو غير ذلك او شن غارات حربية على المناطق في مدينة رفح.

رفح سماء رفح الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي مطار العريش ميناء العريش البحري

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