الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام فلسطيني: مستشفيات شمال القطاع لا تعمل وآلاف الجرحى معرضون للموت

العدوان
العدوان

قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن مستشفيات شمال القطاع ومحافظة غزة لا تعمل ومئات الآلاف من الجرحى معرضون للموت جراء التضييق على المراكز الصحية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر النازحين بمغادرة مراكز الإيواء دون تحديد وجهة آمن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وشنت الطيران الحربي الاسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في ارض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35091 شهيدا

وبحسب إحصائية غير نهائية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 35091 شهيدا وأكثر من 78827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

قطاع غزة مخيم جباليا الطيران الحربى الإسرائيلى الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي محافظة غزة

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