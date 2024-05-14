الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أونروا": نزوح نحو 450 ألف شخص من رفح الفلسطينية

نزوح
نزوح

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نزوح نحو 450 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ السادس من الشهر الجاري.

سكان رفح الفلسطينية يواجهون الإرهاق المستمر والجوع وأملهم الوحيد هو وقف إطلاق النار

وتابعت الوكالة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن سكان رفح الفلسطينية يواجهون الإرهاق المستمر والجوع، وأملهم الوحيد هو وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يصعب تصديق أن أكثر من مليون شخص لجأوا إلى داخل رفح الفلسطينية منذ أسبوع.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

وحسب إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 35091 شهيدا، وأكثر من 78827 مصابا، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

سكان رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية فلسطين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

مواد متعلقة

هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى بالقدس تنقل جنودا أصيبوا خلال معارك بغزة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يأمر النازحين بمغادرة مراكز الإيواء دون تحديد وجهة آمنة

إعلام فلسطيني: مستشفيات شمال القطاع لا تعمل وآلاف الجرحى معرضون للموت

الأردن: اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى يمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولى

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا ناقلة جند ودبابة إسرائيلية والقوات داخل معبر رفح البري

غارات إسرائيلية تستهدف وسط مدينة رفح الفلسطينية

أونروا: المناطق الداخلية في رفح الفلسطينية تحولت إلى مدينة أشباح

القاهرة الإخبارية: تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلى فى سماء رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر اليوم 14 مايو 2024.. بكام عيار 21؟

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين".. وهذه الأسباب

سيدة صدمها "لص الحوادث".. ابنتها ماتت في حادث الأوتوستراد وقال لها "انسي تليفونها"

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

"تربية بني سويف" تُنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية