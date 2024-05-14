أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نزوح نحو 450 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ السادس من الشهر الجاري.

سكان رفح الفلسطينية يواجهون الإرهاق المستمر والجوع وأملهم الوحيد هو وقف إطلاق النار

وتابعت الوكالة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن سكان رفح الفلسطينية يواجهون الإرهاق المستمر والجوع، وأملهم الوحيد هو وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يصعب تصديق أن أكثر من مليون شخص لجأوا إلى داخل رفح الفلسطينية منذ أسبوع.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

وحسب إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 35091 شهيدا، وأكثر من 78827 مصابا، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.