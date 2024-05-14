"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يأمر النازحين بمغادرة مراكز الإيواء دون تحديد وجهة آمنة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر النازحين بمغادرة مراكز الإيواء دون تحديد وجهة آمنة، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية أنه استشهد فلسطيني جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط وادي قطاع غزة، لافتًا إلى قصف مدفعي إسرائيلي الآن يستهدف وسط حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35091 شهيدًا

وحسب إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 35091 شهيدا، وأكثر من 78827 مصابا، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.