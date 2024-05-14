بلينكن: حزمة الأسلحة الجديدة وصلت أوكرانيا بالفعل وهذا سيحدث فرقًا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة عازمة على مساعدة أوكرانيا للوقوف على قدميها اقتصاديًا وعسكريًا.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حزمة أسلحة جديدة وصلت أوكرانيا بالفعل والمزيد قادم وهذا سيحدث فرقًا، ومصممون على نجاح أوكرانيا في أرض المعركة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أننا نريد التعامل مع التحديات التي تواجهها أوكرانيا في الحرب.

ووصل أنتوني بلينكن، منذ قليل، إلى أوكرانيا للقاء كبار المسئولين وتسليط الضوء على دعم واشنطن الدائم لكييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، لمناقشة آخر المستجدات في ساحة المعركة.