الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حارس الأهلى يغادر المستشفى بعد تعرضه لكسر فى عظام الوجه

مصطفى مخلوف
مصطفى مخلوف

قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، إن حارس الأهلي مصطفى مخلوف تعرض لكسر بعظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وتم نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة ٢٤ ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء.

أشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم، وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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