الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. تنسيق تمريض سوهاج 2024 بعد الشهادة الإعدادية وشروط التقديم

تمريض سوهاج
تمريض سوهاج

يشغل بال طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور معرفة تنسيق تمريض سوهاج 2024 وشروط التقديم عبر جوجل، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2022/2023 ميلاديًا بالعديد من المحافظات، يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور كذلك عن جميع التنسيقات الخاصة في المدارس البديلة للثانوية العامة.

تنسيق تمريض سوهاج 2024 وشروط التقديم

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير تنسيق تمريض محافظة سوهاج 2024 وشروط التقديم:

تنسيق التمريض محافظة سوهاج

ومن الجدير بالذكر أن يكون تنسيق التمريض العادي بمحافظة سوهاج بلغ حوالي 233 درجة، حيث ستعتبر مدارس ومعاهد التمريض وتكون هي الأكثر إقبالًا بهذه الأيام مقارنةً في المدارس الفنية البديلة للثانوية العامة الأخرى، ولذلك يسعى العديد من الطلبة بالالتحاق بها والتعرف بالتنسيق الخاص بها.

شروط التقديم في تنسيق التمريض

في إطار عرض تنسيق التمريض في محافظة سوهاج، فلا بد من الاطلاع على كافة شروط التقديم في تنسيق التمريض والتي تتمثل فيما يلي:

  1. يجب أن يحصل الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية في نفس العام الذي يأتي به تنسيق التمريض 2023.
  2. لا بد من اجتياز الطالب لكافة اختبارات الكشف الطبي والشخصي.
  3. يجب أن يتراوح عمر الطالب خلال فترة التقديم في تنسيق التمريض 2023، ما بين 15 إلى 18 سنة.
  4. يجب أن يكون الطالب ناجحًا في الاختبارات النفسية التي يتم عقدها في مدارس التمريض المختلفة.
  5. يشترط أن يكون الطالب من نفس المحافظة المقدم عليها في تنسيق التمريض لعام 2023.
  6. ينبغي أن يتعهد الطالب وولي أمره كذلك بالتفرغ التام خلال فترة الدراسة، وبالنسبة للطالبة فلا يجوز أن تكون متزوجة.

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وتعتبر المدارس البديلة للثانوية العامة هي من أهم المدارس التي ستحظى بإقبال شديد من قبل الطلبة وأولياء أمورهم، والتي يكون من أهمها مدارس التمريض، وذلك سواء أكان عادي أو عسكري، ولذلك سيتم البحث عن تنسيق (التمريض العادي والتمريض العسكري) بمحافظة سوهاج.

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