هنا الزاهد ترد على رسالة تامر حسنى عبر "إنستجرام".. ماذا قالت؟

وجه الفنان تامر حسني، رسالة جديدة لنجوم فيلم "ري ستارت"، على رأسهم الفنانة هنا الزاهد، وذلك من خلال مجموعة من الصور التي جمعت بينهم ضمن كواليس تصوير العمل، نشرها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب تامر حسني: "نداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وانا مستنيكوا هناك من دلوقتي.. يا رب يا مسهل".

ولم يمر وقت طويل على المنشور الذي كتبه الفنان تامر حسني، ورسالته للفنانة هنا الزاهد، لترد عليه الأخيرة من خلال تعليق على الصور ذاتها قائلًة: "هنام حاضر بدري".

"ري ستارت".. التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني

فيلم "ري ستارت" هو التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني، حيث قدما معًا فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر، وتناول فيلم "بحبك" أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

تفاصيل وأبطال “ري ستارت”

يعتبر “ري ستارت” من الأفلام التي تحمل الطابع الكوميدي ويتعاون فيه تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد وميكا، من إخراج سارة وفيق.