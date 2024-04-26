بمقطع فيديو.. تامر حسني يهنيء بدرية طلبة بزفاف ابنتها والفنانة ترد

هنأ الفنان تامر حسني، الفنانة بدرية طلبة بمناسبة زواج ابنتها سلمى الذي تم منذ يومين بحفل زفاف حضره العديد من نجوم الفن ومشاهير السوشيال ميديا في أحد فنادق القاهرة.

وقال "تامر حسني" خلال مطقع فيديو نشرته الفنانة بدرية طلبة، قائلًا: "مليون مبروك لأجمل سلمى في الدنيا باركي لعريسك الجميل، مليون مبروك يا بدرية، كان نفسي ابقى معاكوا والله بس أنا مسافر على الطريق".

لترد عليه الفنانة بدرية طلبة بتعليق عبر صفحتها قائلة: "من غير ما تقول أنا عارفة مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك يا جدع".

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة بزواج ابنتها سلمى وعقد قرانها الذي تم بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات، على رأسهم الفنانة سوسن بدر والفنانة ميريهان حسين، والفناة وفاء عامر وشقيقتها أيتن عامر، وأحيَّت الحفل الراقصة دينا.

كما شاركت بدرية طلبة جهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا مقاطع فيديو من تجهيزات الفرح وليلة الحنة.

هذا وكان آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة ملسل رمضان كريم 2 لسنة 2023 بطولة الفنان محمد لطفي ونجلاء بدر وسيد رجب وسلوى عثمان ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ويدور المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

هذا وتألق الفنان تامر حسني أمس خلال مشاركته في حفل ذكرى تحرير سيناء في العاصمة الإدارية، حيث شاركه كورال الأطفال أغنية “قدها” في الوقت الذي حرص فيه عدد كبير من النجوم على الحضور في احتفالية ذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك تزامنًا مع وضع “حسني” اللمسات الأخيرة على فيله الجديد “ري ستارت” تمهيدًا لتصويره مطلع مايو المقبل، ومن المقرر عرضه في صيف 2025

وتشارك “حسني” البطولة كل من الفنانة هنا الزاهد، والفنانة دينا الشربيني، والمطربة ساندي والفنان عمرو عبدالجليل، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجب قمر.