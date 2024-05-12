محافظ بورسعيد يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ببورفؤاد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لديوان مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك بعد بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

و خلال تفقده المركز، التقى محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين، داخل المركز التكنولوجي وحرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم وسهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء.

استقبال طلبات المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد، انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها، مشيرًا إلى أن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

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