الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور ببورفؤاد

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال تطوير تشمل  شارع العباس بن عبدالمطلب بداية من شارع بن خلدون وصولًا حتى ميدان الأمل بطول 700 م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير شارع نور الإسلام بداية من شارع القدس الشريف وصولًا لميدان الأمل بطول 800 م.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطريق لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق، ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق
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