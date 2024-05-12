نشرة فنية لمزارعي التين خلال شهر مايو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر ونهايات الخطوط
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
-إعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري والحشري بمدة كافية قبل الجمع
-جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة
-يتم رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش والتسميد قبل الجمع بمدة كافية ويتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر
ثانيًا: التسميد
تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
الرش الورقي
يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز بمعدل 750جم استيموفول / 600لتر ماء
ثالثًا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (4 ساعات ري في الاسبوع)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعًا: برنامج المكافحة
- مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
-مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما سبق
-البق الدقيقي كما سبق
-مكافحة الاكاروسات المبططة وكما سبق
-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس كما سبق
- مكافحة اعفان الثمار كما سبق
-مكافحة البياض الدقيق كما سبق
-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق