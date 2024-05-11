السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدا.. منافسات بـ"مطاحن وسط وغرب الدلتا" للفوز بمنصب عضو مجلس إدارة اتحاد المساهمين

شريف عبد الغني
شريف عبد الغني

تشهد شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا غدا الأحد، معركة انتخابية للفوز بمنصب عضو مجلس إدارة اتحاد المساهمين.
حيث ينافس بقوة على المنصب شريف عبد الغني رئيس اللجنة النقابية بقطاع الغربية وإدارة الشركة، والذي نجح خلال العامين الماضيين فى إنجاز العديد من الملفات الهامة التى كانت تمثل صداع لجميع العاملين مثل زيادة العلاج للضعف وإدخال عدد من الأمراض إلى اللائحة التى لم يتم تعديلها منذ عام 2008.


كما نجح فى زيادة قيمة الجمع إلى العاملين فى المطاحن إلى الضعف علاوة على زيادة الحوافز الأخيرة ووضع مبلغ 500 جنيه المقطوعة على الراتب بزيادة 50 جنيها على كل درجة وظيفية.


كما نجح فى تدشين قوافل علاجية عديدة وتطعيم الموظفين بالجرعة الثانية والثالثة لمرض كورونا.


ويدخل أيضا المهندس محمد عز رئيس قطاع البحيرة في منافسة شرسة مع رئيس اللجنة النقابية نظرا لعلاقتة الواسعة مع العاملين بالشركة.

 
كما ينافس خالد يوسف المحامى رئيس قطاع التخطيط، للفوز بأصوات العاملين وخاصة أنه قام بالعمل فى عدد من قطاعات الشركة، كما ينافس المهندس محمد نور للفوز بالمنصب اعتمادا على قيامه بالعمل في ثلاثة قطاعات مختلفة.

شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا اتحاد المساهمين شريف عبد الغني رئيس اللجنة النقابية بقطاع الغربية الملفات الهامة التى كانت تمثل صداع

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